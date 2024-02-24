شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر. وأيد 87% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بينما عارض 13% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر.



نتيجة الاستطلاع

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