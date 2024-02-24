شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطوات مهمة لتقليل الاصابة بالربو الشعبي.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات مهمة لتقليل الإصابة بنوبات الربو الشعبي والتى تتضمن :-

1- التوقف عن التدخين

2- عدم التعرض للملوثات البيئية أو الهوائية

3- أخذ التطعيمات الموسمية (مثل: تطعيم الإنفلونزا)

4- الابتعاد عن الأتربة والكيماويات.

ارتداء الكمامات في حالة التعرض لها).

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس وزير الصحة الأسبق أن نسبة الإصابة بالربو الشعبى زادت فى السنوات الأخيرة بسبب التلوث.

وقال الدكتور عوض تاج الدين أن مرض الربو هو نوع من أنواع الحساسية الذى يؤدى إلى أزمات قد تكون حادة وشديدة ،وهذه الأزمة قد تحتاج إلى دخول المستشفى ويحتاج المريض إلى جهاز تنفس صناعى، مؤكدا أن هناك تكلفة يتكبدها المريض و الدولة ،وأن ملايين من الجنيهات يتم إنفاقها على الربو الشعبى.

وأوضح أن الأزمات الربوية قد تكون شديدة ومتوسطة وبسيطة والنسبة أعلى فى الأطفال موضحا أن الخطورة تكمن إذا أصيب الطفل بأزمة خلال المدرسة لأنه فى الأغلب أكثر المدارس لا تعرف أن الطفل مصاب بالربو.