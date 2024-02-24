شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يقصف شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: "طيران الاحتلال يقصف شمال قطاع غزة مع قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة".

وذكرت القناة أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة أدميت بالجليل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.