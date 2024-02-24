شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح اليوم معرض أهلا رمضان الرئيسى بالعمرانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تليفزيون ”الخليج 365” التجهيزات النهائية داخل معرض "أهلًا رمضان"، الرئيسي بمحافظة الجيزة، والذي يفتتحه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ30%.

يقام المعرض بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويتيح طوال فترة عملة كل أنواع المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش.

وتواصل المحافظة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز معرض لـ"أهلًا رمضان" على مساحة 450 متر في شارع عمر بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، ومعرض آخر على مساحة 800 متر بشارع المطار في إمبابة، على أن يتم افتتاحهما خلال الأيام القليلة القادمة.