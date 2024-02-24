شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود: النازحون فى شمال غزة يعانون من مجاعة والوضع الصحى كارثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة لا يزال محاصرا ولا نستطيع استقبال المرضي في المستشفى الميداني التابع لنا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت المنظمة: "الأهالي والنازحون في مناطق شمال قطاع غزة يعانون مجاعة حادة ووضعا صحيا كارثيا".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.