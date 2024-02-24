شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان" فى العمرانية.. السكر بـ27 جنيها والأرز بـ35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح معرض "أهلا رمضان" في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، كل المنتجات والسلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، حيث يقام المعرض على مساحة ألفي متر، ويشارك فيه عدد كبير من المعارضين في مجالات المواد الغذائية واللحوم واليمايش يمثلون الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قائمة أسعار السلع الغذائية بمعرض "أهلا رمضان" في العمرانية.

-سكر معبأ 1 كجم بسعر 27 جنيهًا.

-أرز بلدي معبأ كاملينو 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 35 جنيهًا.

-أرز بلدي معبأ كاملينو 1 كسر (5%) 1 كجم بسعر 36 جنيهًا.

-أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 30 جنيهًا.

-دقيق معبأ (ورقي - بلاستيك) 1 كجم بسعر 28 جنيهًا.

-مكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه.

-مكرونة 400 جم أنواع بسعر 13 جنيهًا.

-مكرونة 1 كجم أنواع بسعر 27 جنيهًا.

-مكرونة 350 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه.

-عدس مجروش 500 جم بسعر 40 جنيهًا.

-فول معبأ 500 جم بسعر 25 جنيهًا.

-زيت خليط 0.8 لتر بسعر 65 جنيهًا.

-زيت خليط 0.7 لتر بسعر 75 جنيهًا.

-زيت عباد 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.

-زيت خليط 1 لتر بسعر 100 جنيه.

-مسلى نباتي 700 جم بسعر 95 جنيهًا.

-مسلى نباتي 1.5 كجم بسعر 188 جنيهًا.

-شاي ناعم 250 جم بسعر 57 جنيهًا.

-شاي ناعم 40 جم بسعر 8.5 جنيه.

-لحوم بقري طازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا.

-دواجن مجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.

-أوراك دواجن مجمدة 900 جم بسعر 90 جنيهًا.

-صدور دواجن مجمدة 450 جم بسعر 57 جنيهًا.

-جبنة 250 جم بسعر 14 جنيهًا.

-جبنة 125 جم بسعر 7 جنيهات.

-صلصة طماطم 300 جم بسعر 14.5 جنيه.

-ملح طماطم 300 جم بسعر 1.5 جنيه.

-خل 1 لتر بسعر 12 جنيهًا.

وتواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز معرض "أهلًا رمضان" في مركز ومدينة البدرشين، والذي يقام على مساحة 450 متر بشارع عمرو بن العاص، بالإضافة إلى معرض "أهلًا رمضان" في إمبابة، والمقام بشارع المطار على مساحة 800 متر.