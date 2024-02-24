شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر نفذت بنية تحتية كبيرة جذبت بها أكبر صفقة استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن صفقة الاستثمار الكبرى ومشروع تطوير رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الدولة المصرية، متابعا: "طول الوقت كنا بنتكلم عن البنية الأساسية التي تم وضعها على مدار الـ10 سنوات الماضية وأنه عندنا ثروات طبيعية ومختلفة محتاجة أفكارا من أجل إداراتها وهذا المشروع دليل على كيفية الاستفادة من الثروات والبنية الأساسية لتحقيق الاستثمارات".

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولي: "مصر نفذت بنية تحتية جذبت بها أكبر صفقة استثمارية وهناك تنافس كبير في العالم كله من أجل جذب الاستثمارات الخارجية.. البنية الأساسية ساهمت في زيادة الاستثمارات مثل شبكة الطرق الكبرى وغيرها التي تدعم الاستثمار".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "الصفقة الاستثمارية ومشروع تطوير رأس الحكمة يوفر 35 مليار دولار تدخل للسوق المصري وهو رقم غير مسبوق وهو ما يدعم ضبط سوق الصرف والأمر الحقيقي أنه داعم لممرات التنمية داخل الدولة المصرية من خلال تطوير الساحل الغربي الذي ظل لفترة طويلة بدون تنمية حقيقية، والأمر تغير من خلال دور الدولة المصرية بما حقق النفع للدولة من خلال التنمية التي بدأت من العلمين الجديدة وهناك خطط للتطوير وتحقق التنمية بشكل مستدام في هذه المنطقة".