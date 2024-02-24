شكرا لقرائتكم خبر عن لترسيخ القراءة.. جامعة حلوان تطلق غدًا المعرض السنوى الثامن للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق الإدارة العامة للمكتبات بجامعة حلوان غدا الأحد، المعرض السنوى الثامن للكتاب، وذلك بمشاركة 13 دار نشر، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة 25 فبراير حتى 7 مارس المقبل.

وأكدت جامعة حلوان أن ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، حيث يساهم المعرض في تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر، ويساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية ، ويأتى ذلك حرصا من الجامعة لتشجيع الطلاب على القراءة والإطلاع على مختلف الثقافات.

وتقام فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وإشراف فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، وأشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.