شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يشهد البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة ببورسعيد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى وزير العمل حسن شحاتة غدًا الأحد، جولة ميدانية ،في محافظة بور سعيد، وسيكون في استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، وقيادات مديرية العمل، ونواب برلمان بالمحافظة.

يأتي هذا النشاط في إطار جولات الوزير في المحافظات ومواقع العمل بهدف تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،ومتابعة تنفيذ خطط "الوزارة " والخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، تتضمن جولة "الوزير" تسليم عقود عمل لذوي همم ،وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة ،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة .

ويشهد "الوزير" عرض فيديو عن نشاط "مديرية العمل " و"قصص نجاح متدربين وذوي همم"، كما يتفقد الوزير عدد من الشركات.

ويعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين ،والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم .