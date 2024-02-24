شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام المقترحة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد هيئة النقل العام بالقاهرة، لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال تعديل مواعيد تشغيل عدد كبير من الخطوط مع تشغيل خدمات جديدة لخدمة عدة مناطق وعلى رأسها المزارات الدينية، بما يتلاءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم.

وتخطط هيئة النقل العام بالقاهرة إلى تقسيم اسطولها إلى نصفين، بحيث يخرج 50% من سياراتها في المواعيد المعتادة المعمول بها حالياً الساعة 5 صباحاً، ويستمر خروج باقي الأسطول 50%، تدريجيًا حتى الساعة 8:30 صباحاً، وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية وهو ما سيسهم فى مواجهة ذروة الصباح والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم.

ويستمر عمل هذه السيارات لتغطيه ذروة ما قبل الإفطار حيث ستعمل لمدة 10 ساعات متواصلة لتغطى فترة ذروة ما قبل الإفطار وبالنسبة للفترة ما بعد الإفطار حيث يلجأ الكثير من المواطنين خلال هذا الشهر الكريم لزيارة الأماكن الدينية مثل مناطق ( السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الشافعي – الإمام الليثى– الأزهر الشريف - مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو) وسيتم مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة والتي تخدم هذه المناطق بحيث يكون آخر قيام منها بعد منتصف الليل وأن تكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحاً.

ومن المقرر أن يتم تشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري وتبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم.

كما سيتم مد عمل عدد من خطوط النقل الجماعي "الميني باص" الخاصة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة، وهو ما يمثل نسبة حوالي 65% من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع ليحقق هذا العدد من خطوط هذه الوسائل مجتمعة (هيئة / نقل جماعي ) الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.