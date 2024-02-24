شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تواصل إتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2024، حيث كان من المقرر أن يتم غلق باب التقدم الخميس الماضى 22 فبراير الجارى ولكن ما زال موقع الوزارة يعمل لاستقبال الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات خلال الفترة الماضية، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب لأن من يتخلف عن تسجيلها سوف يحرم من دخول الامتحان.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg