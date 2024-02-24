شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر السؤال الثامن من مسابقة النحو التطبيقي للأئمة والخطباء والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية، تطلق الوزارة برنامج ومسابقة النحو التطبيقي للأئمة والخطباء والواعظات لمدة شهر اعتبارًا من 17 فبراير 2024م، وهو عبارة عن عدد من دورات ولقاءات اليوم الواحد، وطرح مسابقة حول أهم القواعد الأساسية وتطبيقاتها لمدة ثلاثين يومًا، عبارة عن ثلاثين سؤالًا تنشر يوميًا، ويكون اجتياز اختبارها شرطًا لأي مسابقة إيفاد أو بعثة حج أو مساجد كبرى أو إدارة إشرافية أو قيادية مستقبلًا للأئمة، وكشرط للتحسين بالنسبة لخطباء المكافأة.

وترسل الإجابات يوميًا على الرابط المعد لذلك، وسيتم تخصيص جوائز قيمة وشهادات تقدير وشهادة اجتياز البرنامج لأفضل أصحاب الإجابات وأكثرهم مشاركة.

السؤال الثامن:

من الأفعال الناسخة (ظن) وأخواتها فما عملها ؟ وبين أنواعها من حيث معانيها، مدعمًا إجابتك بالأمثلة.

* ترسل الإجابة على الرابط التالي خلال 24 ساعة من نشر السؤال، وسننشر دوريًا أسماء أصحاب أفضل الإجابات:

https://docs.google.com/forms/d/1G_CWs0QTgzseBZMrXHB23UmIfbGi0TCTl00OJJy3fJY/edit?usp=drivesdk