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أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

‏- البصل بـ 17 جنيها.

- الطماطم بـ .10.5 جنيه  .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 17جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات .

- بطاطا بـ11.5 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 13 جنيها  .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه.

- الكوسة بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 14 جنيها 

‏‎-الفلفل الألوان بـ 42 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 25 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ40 جنيها.

- جوافة بـ18 جنيها.

- يوسفي بلدى 11.5 جنيه.

- البسلة بـ35 جنيها.

- الموز البلدى بـ 16 جنيها .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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