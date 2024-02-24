شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
- البصل بـ 17 جنيها.
- الطماطم بـ .10.5 جنيه .
- البطاطس بـ 17جنيها.
- الجزر بـ 9 جنيهات .
- بطاطا بـ11.5 جنيها.
- الخيار بـ 13 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه.
- الكوسة بـ 15 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 14 جنيها
-الفلفل الألوان بـ 42 جنيها .
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ40 جنيها.
- جوافة بـ18 جنيها.
- يوسفي بلدى 11.5 جنيه.
- البسلة بـ35 جنيها.
- الموز البلدى بـ 16 جنيها .
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