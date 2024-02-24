شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تستعد لافتتاح المعرض الرئيسى لأهلا رمضان بمدينة نصر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح المعرض الرئيسى أهلاً رمضان بمدينة نصر خلال أيام، ومن المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل بعدما كان مقررا الافتتاح غدا الأحد 25 فبراير، وسيتم توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما سيتم ضخ 8200 طن من اللحوم الطازجة بسعر 250 جنيها، و2000 طن من اللحوم مجمدة بسعر 170 جنيها، و2500 طن دواجن مجمدة بسعر 100 جنيه للكيلو، كما سيتم توفير طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعمل 30 معرضا تابعة للشركات التابعة المشاركة للوزارة سوف تشارك بالإضافة إلى 146 شادرا.

كما ستطرح الوزارة شنطة أهلا رمضان تتضمن 6 سلع وتصل إلي 10 سلع لعدد من الشنط حسب الطلب، علي أن تشمل كل السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية .

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كافة معارض وشوادر اهلا رمضان على مستوي الجمهورية، إضافة إلي فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض اهلا رمضان.

وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرا إلي أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلا رمضان، بالإضافة إلي المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.