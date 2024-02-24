شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تستعد لافتتاح المعرض الرئيسى لأهلا رمضان بمدينة نصر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
كما ستطرح الوزارة شنطة أهلا رمضان تتضمن 6 سلع وتصل إلي 10 سلع لعدد من الشنط حسب الطلب، علي أن تشمل كل السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية .
كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كافة معارض وشوادر اهلا رمضان على مستوي الجمهورية، إضافة إلي فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض اهلا رمضان.
وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرا إلي أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلا رمضان، بالإضافة إلي المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.
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