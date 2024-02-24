شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص منفذين داخل معرض أهلا رمضان بالعمرانية لبيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالعمرانية، يتوفر فيه 5 منافذ تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه لتفادي الزحام على سلعة السكر وتسهيلًا على المواطنين داخل المعرض تم تخصيص منفذين منها لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيهًا، واحد للرجال والآخر للسيدات.

جاءت تصريحات رئيس غرفة الجيزة التجارية، على هامش افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي اليوم السبت بمحافظة الجيزة، والذي يقام بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية.

وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية، إلى أن المعرض يتيح مختلف السلع الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بتخفيضات تصل لـ25%، لافتًا إلى أن وزارة التموين أمدت جميع المعارض والمنافذ بـ7 سلع الاستراتيجية.

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالمحافظة، والمقام بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة وعروض جيدة.

ويتيح المعرض طوال فترة عمله كل أنواع المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش، حيث يشارك به العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.