شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعي: غدًا إطلاق الحفل الختامي لمسابقة تصميم الإسكان الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق الحفل الختامي لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، غدًا الأحد 25 فبراير 2024، وذلك في أحد فنادق القاهرة، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الحفل الختامي سوف يشهد الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف جنيه، ويحصل صاحب المركز الثاني على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف جنيه، كما يحصل صاحب المركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 50 ألف جنيه، على أن يحصل أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس على جوائز نقدية تشجيعية بقيمة 25 ألف جنيه، كما سيتم عرض المشروعات الفائزة، على أن يقوم ممثل لجنة التحكيم بعرض القواعد التي اعتمدت عليها لجنة التحكيم في قرارها.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن مسابقة تصميم "الإسكان الأخضر" قد شهدت اهتمامًا كبيرًا من الجهات ذات الصلة منذ الإعلان عن المسابقة، حيث تقدم 26 مشاركًا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، وقام 22 مشاركًا بسحب كراسة الشروط الخاصة بالمسابقة من مقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بواقع 12 مشاركا من المكاتب الاستشارية الهندسية، و5 جامعات حكومية وخاصة، و5 مجموعات عمل من شباب المهندسين والمعماريين، بينما قام 14 مشروعًا بتسليم المشروعات بصورة متكاملة في موعد التسليم المقرر.

وتقدمت مي عبد الحميد بالشكر لأعضاء اللجنتين الفنية والتحكيمية على المجهودات الكبيرة التي قاموا بها منذ إطلاق المسابقة وحتى الوصول إلى تحكيم المشروعات وتحديد المراكز.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن لجنة التحكيم حافظت على سرية النتيجة النهائية للمسابقة بصورة مطلقة، بما يضمن منح فرص متساوية لجميع المتقدمين للمسابقة.

يذكر أنه تم إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر بهدف الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، على أن يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة "العمارة الخضراء"، التي يجري بناء 25 ألف وحدة منها في المرحلة الأولى ومن المقرر بناء 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الثانية.