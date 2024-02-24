شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة القليوبية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة، وذلك في الفترة من 24 إلى 29 فبراير فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين.

وأضاف، أن القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية، مشيرا إلى أن القافلة تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري المحافظة.

وأكد فاضل، أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية لفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.