شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: معرض أهلا رمضان بالعمرانية يتيح السلع بتخفيضات تصل لـ25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن معرض "أهلًا رمضان" يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم السبت، على هامش فعاليات إطلاق معرض "أهلًا رمضان" المقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 2000م2 لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المعرض يضم 100 باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15 % إلى 25 %، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كل السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.