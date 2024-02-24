شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: افتتاح عدد من المعارض السلعية بالأماكن ذات الكثافة السكانية الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض السلعية بأحياء ومدن ومراكز المحافظة بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، تستهدف تغطية قطاعات واسعة بمحافظة الجيزة خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك للإقبال الكبير من المواطنين على تلك المنافذ والمعارض التى تقيمها المحافظة.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم السبت، على هامش فعاليات إطلاق معرض "أهلًا رمضان" المقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 2000م2 لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي والمقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 2000م2 لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، والنائب إيهاب منصور والنائب محمد علي أعضاء مجلس النواب، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، ومدير مديرية التموين ومباحث التموين.