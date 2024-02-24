شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات لمتابعة استعدادات صرف معاشات مارس بزيادة 15%.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتيسير كل الإجراءات خلال صرف معاشات شهر مارس بزيادة 15% اعتباراً من أول الشهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث ستتابع غرفة عمليات الوزارة إجراءات الصرف وتذليل أي عقبات تواجه المستفيدين من المعاشات.

على جانب آخر، حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وشروط الخروج على المعاش المبكر، حيث نص البند رقم (7) من المادة 102 ، أنه في حالات استحقاق المعاش وهو في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتي انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط وتوفر مدد اشتراك في تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق في معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وأن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 وتقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20) وألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.