شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "أهلا رمضان" فى العمرانية يستقبل المواطنين يوميا من الساعة 10 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بالمحافظة، والمقام بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ30%.

يستقبل المعرض المواطنين يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الساعة الـ10 مساءً، لشراء احتياجاتهم من السلع، ومنها الأرز، المكرونة، البقوليات، الزيوت، السمن، البيض، الجبن ومشتقات الألبان، المخللات، العسل، زيت الزيتون، اللحوم والدواجن البلدي والمجمدة، مصنعات اللحوم، الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها، بالإضافة إلى ياميش رمضان.

وتواصل المحافظة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز معرض لـ"أهلًا رمضان" على مساحة 450 مترا في شارع عمر بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، ومعرض آخر على مساحة 800 متر بشارع المطار في إمبابة، على أن يتم افتتاحهما خلال الأيام القليلة القادمة.