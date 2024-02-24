شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. سعر الذهب يهوى والجرام يتراجع 200 جنيه وعيار 21 بـ3 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، استقبال الرئيس السيسى نظيره الإريترى أسياس أفورقى ومراسم رسمية بالاتحادية، وافتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بالمحافظة، والمقام بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحى العمرانية.



سعر الذهب يهوى.. الجرام يتراجع 200 جنيه الآن وعيار 21 يسجل 3 آلاف جنيه سعر الذهب يهوى.. الجرام يتراجع 200 جنيه الآن وعيار 21 يسجل 3 آلاف جنيه

هبط سعر الذهب فى مصر مع مستهل تعاملات اليوم السبت بحوالى 200 جنيها وهو أكبر انخفاض لحظى للذهب، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 3000 جنيها مقابل 3200 جنيها كسعر إغلاق أمس.



مصدر أمنى ينفى تقارير تتحدث عن اختراق المجال الجوى المصرى من قبل طيران إسرائيلى مصدر أمنى ينفى تقارير تتحدث عن اختراق المجال الجوى المصرى من قبل طيران إسرائيلى

نفى مصدر أمنى تقارير إعلامية تتحدث عن اختراق المجال الجوى المصرى من قبل طيران عسكرى إسرائيلي.. ووصف هذه التقارير بالكاذبة ولا أساس لها من الصحة، وذلك وفق خبر عاجل للقاهرة الإخبارية.



الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإريترى أسياس أفورقى ومراسم رسمية بالاتحادية الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإريترى أسياس أفورقى ومراسم رسمية بالاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الإريترى أسياس أفورقى لدى وصوله إلى قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الإريتري، حيث تم عزف النشيد الوطنى للبلدين واستعراض حرس الشرف.



وزارة التموين تعلن عن افتتاح 100 معرض رئيسى لـ"أهلا رمضان" بالمحافظات‎ وزارة التموين تعلن عن افتتاح 100 معرض رئيسى لـ"أهلا رمضان" بالمحافظات‎

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه أصدر تعليماته للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية.



أسعار الذهب تتراجع فى مصر 7.1 % بعد إعلان صفقة تطوير رأس الحكمة أسعار الذهب تتراجع فى مصر 7.1 % بعد إعلان صفقة تطوير رأس الحكمة

انخفضت أسعار الذهب فى مصر بشكل حاد خلال تداولات أمس الجمعة، وذلك بعد الإعلان عن توقيع صفقة استثمار فى رأس الحكمة بين مصر والإمارات بإجمالى استثمارات 35 مليار دولار، الأمر الذى دفع سعر صرف الدولار فى السوق الموازى إلى التراجع ليزيد من خسائر الذهب. 92 شهيدا و123 مصابا فى 8 مجازر للاحتلال بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية 92 شهيدا و123 مصابا فى 8 مجازر للاحتلال بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، اليوم السبت، ارتكاب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد عائلات فى غزة، راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلى المستمر لليوم ال 141 على قطاع غزة.

إيلون ماسك يعلن عن منافس لـ Gmail باسم "XMail"

أصدر إيلون ماسك نسخته الخاصة من ChatGPT بذكاء اصطناعى منافس، والآن يبدو أن رائد الأعمال التكنولوجى على وشك التغلب على Gmail من Google عن طريق إنشاء خدمة بريد إلكترونى خاص به، ففى تبادل عبر منصته للتواصل الاجتماعى X، كشف ماسك أن منتجًا يسمى "XMail" قادم.



الإسكان: تسليم قطع أراضى بيت الوطن والأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة.. غدا الإسكان: تسليم قطع أراضى بيت الوطن والأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة.. غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الأحد 25/2/2024 وحتى 24/8/2024، فى تسليم قطع الأراضى السكنية بمشروع بيت الوطن، والأكثر تميزاً بمنطقة شمال الرحاب، والحى الثاني، والحى الثالث، والحى الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة.



محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" فى العمرانية.. تخفيضات تصل لـ30% محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" فى العمرانية.. تخفيضات تصل لـ30%

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بالمحافظة، والمقام بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحى العمرانية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة وعروض جيدة.



أرسنال فى مهمة ملاحقة صدارة الدورى الإنجليزى أمام نيوكاسل الليلة أرسنال فى مهمة ملاحقة صدارة الدورى الإنجليزى أمام نيوكاسل الليلة

يحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفاً على آرسنال، الذى يلعب بين صفوفه النجم المصرى محمد النني، فى العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الـ 26 لمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز موسم 2023- 2024.