شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ومحافظ المنوفية يفتتحان مدرسة المساعى المشكورة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة (بنات) التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بعد اجراء الصيانة الكاملة لها من إحلال وتجديد.

وقد رافق الوزير والمحافظ، أثناء الافتتاح، الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح نائب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والأستاذ محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، والاستاذة وفاء صبحي مدير فرع الأبنية التعليمية بالمنوفية، والأستاذة ثريا منصور مدير عام الإدارة، والأستاذة نهي عبد الباقي مديرة المدرسة من خريجي المبادرة الرئاسية "1000مدير مدرسة..الدفعة الأولى"، والقيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد شهد الوزير والمحافظ عرضًا فنيًا لطالبات المدرسة، كما تفقدا المدرسة والتى يبلغ عدد فصولها ١٦ فصلًا، وتضم عدد ٨٦٦ طالبة، كما تضم المدرسة معملًا للوسائط، ومكتبة ومسرح.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة مدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم، وهي استثمار مشترك بين المحافظة والقطاع الخاص، حيث تعد إضافة لمنظومة التعليم بالمحافظة، وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة بالمحافظة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقد صممت المدرسة وفقًا لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، ومقامة على مساحة ٥٢٠٠ م٢ ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ١٢٢٤ طالبًا وطالبة، بمراحل التعليم الأساسي والثانوي.