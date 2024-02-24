شكرا لقرائتكم خبر عن سعر المكرونة بمعارض "أهلا رمضان" 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية والبقوليات واللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" 2024 ويتم طرح المكرونة زنة 300 جرام بسعر 9.5 جنيه، ومكرونة 400 جرام بسعر 13 جنيهًا، ومكرونة 1 كجم بسعر 27 جنيهًا .

على جانب آخر تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح المعرض الرئيسى أهلاً رمضان بمدينة نصر خلال أيام، ومن المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل بعدما كان مقررا الافتتاح غدا الأحد 25 فبراير، وسيتم توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما سيتم ضخ 8200 طن من اللحوم الطازجة بسعر 250 جنيها، و2000 طن من اللحوم مجمدة بسعر 170 جنيها، و2500 طن دواجن مجمدة بسعر 100 جنيه للكيلو، كما سيتم توفير طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعمل 30 معرضا تابعة للشركات التابعة المشاركة للوزارة سوف تشارك بالإضافة إلى 146 شادرا.