شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن بمعرض أهلا رمضان فى العمرانية.. البقرى بـ250 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، والمقام بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية، اليوم السبت؛ لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار اللحوم والدواجن والطيور في معرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية، حيث يتيح كل أنواع المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش.

-لحوم بقري طازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا.

-دواجن مجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.

-أوراك دواجن مجمدة 900 جم بسعر 90 جنيهًا.

-صدور دواجن مجمدة 450 جم بسعر 57 جنيهًا.

-لحوم سوداني بـ250 جنيهًا.

-بط مجمد بـ113 جنيها للكيلو.

-طبق لحوم مفروم 500 جم بـ145 جنيهًا.

-طبق كبدة 500 جم بـ75 جنيها.

-طبق سجق 500 جم بـ75 جنيها.

-طبق شاورما 500 جم بـ160 جنيهًا.

-طبق بوفتيك 950 جم بـ320 جنيهًا.

-طبق فراخ فريش كيلو ونصف بـ170 جنيها.

-طبق أوراك فراخ فريش بـ105 جنيهات.

-طبق كبد وقوانص 500 جرام بـ50 جنيهًا.

-طبق فراخ فليه 1 كيلو بـ225 جنيهًا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن معرض "أهلًا رمضان" يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المعرض يضم 100 باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15 % إلى 25 %، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كل السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.