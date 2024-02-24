شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التموين بالجيزة: ضخ 20 طن سكر اليوم فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، إن عدد المشاركين بمعرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في حي العمرانية وصل حتى الآن لـ161 عارضا، مشيرة إلى أن المعرض يتيح كل السلع الأساسية بنسب تخفيض تتراوح ما بين 20 و30%.

جاءت تصريحات وكيل وزارة التموين بالجيزة على هامش فعاليات افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي والمقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 2000م2؛ والذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالجيزة في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365"، إلى أنه تم ضخ ما يقرب من 20 طن سكر في المعرض اليوم، لافتة إلى أنه تم عمل ممرات ومنافذ خاصة ببيع السكر بالمعرض؛ للتسهيل على المواطنين ومنع التزاحم.

وناشدت وكيل وزارة التموين بالجيزة المواطنين بشراء احتياجاتهم من السلع وفقًا لاستهلاكهم اليومي، مؤكدة توافر جميع السلع الأساسية داخل المعرض ومنها السكر والزيت والأرز والعدس والبقوليات بأنواعها.