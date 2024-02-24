شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة ـ منوف.. اعرف مواعيد القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السكة الحديد اعتباراً من اليوم السبت، تشغيل قطار 533 (خدمة جديدة) بعربات تحيا مصر ما بين القاهرة / منوف، وذلك في إطار التطوير المستمر التي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة .

ويقوم القطار من القاهرة الساعة 4:10 صباحاً ويصل منوف الساعة 6:25 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

كما قررت الهيئة، امتداد مسير قطار 556 ركاب طنطا / منوف لمحطة القاهرة حيث يقوم من طنطا الساعة 6:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساء، والذى بدأء امس الجمعة، طبقا للجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 534 طبقاً للجدول المرفق .