طقس غد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة والعظمى 23 والصغرى 14

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا نشاط رياح أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.