شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكي: انطلاق جلسات الحوار الوطنى للمحور الاقتصادى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن انطلاق جلسات مناقشات المحور الاقتصادى الإثنين المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مضيفا أن الجلسات ستنعقد بحضور الحكومة والمتخصصين والخبراء في ذلك الشأن.

وأضاف جمال الكشكى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجلسات المتخصصة فى المحور الاقتصادى ستكون مكثفة هذا الأسبوع، بحيث تنعقد من الإثنين للخميس، مشيرا الى أنها ستقتصر على المدعوين وأنها ستكون علانية لإذاعة نتائجها مباشرة، لافتا الى أن تلك الجلسات ستناقش القضايا التي تهم المواطن.

ولفت جمال الكشكى الى أنه سيتم مناقشة أولويات القضايا الراهنة التى تهم المواطن بشكل عام، والنقاشات تدور حول بعض التوصيات التى تتعلق بالموازنة العامة والتضخم والعدالة الاجتماعية والاستثمار، والوصول إلى آليات إجرائية تناقش اللجان المتخصصة بشكل سريع وعاجل لطرح القضايا الحياتية التى لها أولوية حسبما اتفق مجلس الأمناء.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد ناقش ترتيبات المرحلة الثانية للحوار وبلورة العناوين والقضايا والموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الحزم الاقتصادية والوصول لنتائج سريعة في أقصر وقت ممكن.