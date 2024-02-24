شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الزيت فى معرض "أهلا رمضان" بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، وذلك بعد افتتاحه رسميًا، صباح اليوم السبت، من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يقام المعرض، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، في أرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وضمن السلع الأساسية المتوفرة بأسعار مخفضة، جاءت أسعار الزيت في المعرض على النحو الآتي: زيت خليط 0.8 لتر بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط 0.7 لتر بسعر 75 جنيهًا، زيت عباد 750 مللي بسعر 90 جنيهًا، زيت خليط 1 لتر بسعر 100 جنيه.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعرض يضم 100 باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15 % إلى 25%.

وأشاد المحافظة بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كل السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.