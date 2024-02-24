شكرا لقرائتكم خبر عن عروض على البلح فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية.. الأسمر الأسوانى بـ17.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم معرض "أهلًا رمضان" بحي العمرانية في محافظة الجيزة 100 باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار البلح لمختلف أنواعه داخل معرض "أهلًا رمضان" في العمرانية.

-بلح أسمر أسواني بـ17.5 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا.

-بلح خلوط أسواني بـ20 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

-بلح أسواني بـ35 جنيهًا بدلًا من 55 جنيهًا.

-بلح سكوتي أسواني وسط بـ40 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

-بلح سكوتي وسط بـ47.5 بدلًا من 60 جنيهًا.

-بلح جونديله بـ53.5 بدلًا من 70 جنيهًا.

-بلح شامية حمراء بـ54.5 بدلًا من 65 جنيهًا.

-بلح قراقودة بـ55 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا.

-بلح برتموده نمرة 1 بـ78.5 بدلًا من 95 جنيهًا.

-بلح برتموده 2 بـ66.5 جنيه بدلًا من 80 جنيهًا.

-بلح مجدول ملكابي أسواني بـ82 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

-بلح عينات أسواني بـ32.5 جنيه بدلًا من 39 جنيهًا.

-بلح شبح بـ78.5 بدلًا من 95 جنيهًا.

-بلح أسمر بـ55.5 جنيه بدلًا من 65 جنيهًا.

يأتي المعرض في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة بمحافظة الجيزة، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ويستقبل المعرض المواطنين يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الساعة الـ10 مساءً، لشراء احتياجاتهم من السلع، ومنها الأرز، المكرونة، البقوليات، الزيوت، السمن، البيض، الجبن ومشتقات الألبان، المخللات، العسل، زيت الزيتون، اللحوم والدواجن البلدي والمجمدة، مصنعات اللحوم، الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها، بالإضافة إلى ياميش رمضان.