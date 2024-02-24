شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية بمحافظة القليوبية لترشيد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والري ، ندوتى توعية بمدرستى الشهيد خالد المغربي الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد محمد حسن الرسمية للغات بإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية ، وذلك بالتعاون مع إدارة التربية السكانية تحت عنوان "طرق ترشيد المياه وتغيير السلوكيات السلبية" ، وذلك لتوعية طلاب المدارس بأبعاد قضية المياه وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث

وتم خلال الندوتين التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة .

كما تم التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وتسليط الضوء علي عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبني السلوكيات الإيجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث .

‏‎وأوضحت الوزارة أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‏‎‏‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.