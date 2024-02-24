شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على العسل وزيت الزيتون بمعرض أهلا رمضان فى العمرانية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

يقام المعرض، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، في أرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 2000م2.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار العسل وزيت الزيتون والسمن بمنفذ وزارة التموين داخل المعرض.

-زيت زيتون نصف لتر بـ100 جنيه بدلًا من 125 جنيهًا.

-مربات أنواع بـ60 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا.

-عسل برسيم بـ105 جنيهات بدلًا من 120 جنيهًا.

-عسل جبلي بـ120 بدلًا من 150 جنيهًا.

-عسل حبة البركة بـ120 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا.

-حلاوة طحنية 1.100 جرام بـ120 جنيهًا بدلًا من 125 جنيهًا.

-طحينة 1 كيلو بـ120 جنيًها بدلًا من 130 جنيهًا.

-زيتون أسباني 1 كيلو بـ75 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا.

-زيتون كالاماتا 1 كيلو بـ60 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا.

-سمن بقري بـ140 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا.

-سمنة جاموسي بـ145 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعرض يضم 110 باكيات لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15 % إلى 25%، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.