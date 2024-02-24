شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "أهلا رمضان" بالعمرانية يطرح البقوليات بأسعار مخفضة.. تعرف على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، والذي تم افتتاحه اليوم السبت بشارع ترعة الزمر في العمرانية، كافة أنواع السلع الأساسية والاستراتيجية بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار البقوليات "السايبة" داخل معرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية، ومنها العدس والمكرونة والفاصوليا.

-العدس بـ65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

-عرق سوس بـ90 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا.

-نشا بـ50 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

-لوبيا بـ75 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا.

-فاصوليا بـ95 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا.

-ذر فيشار بـ55 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

-عدس أصفر بـ65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

-لوبيا بـ75 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

-فاصوليا بـ95 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا.

-دقيق بـ24 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا.

-شعرية بـ28 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

-مكارونة بـ27 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

-الأرز بـ30 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض بأحياء ومدن ومراكز المحافظة بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، تستهدف تغطية قطاعات واسعة بمحافظة الجيزة خاصة بالاماكن ذات الكثافة السكانية العالية وذلك للاقبال الكبير من المواطنين على تلك المنافذ والمعارض التى تقيمها المحافظة.