شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم 100 ندوة للأطفال لاستقبال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقوم وزارة الأوقاف بعقد لقاءات تثقيفية بالمائة الرابعة من المكتبات العامة بالمساجد الكبرى للأطفال والناشئة عن: "استقبال شهر رمضان" بحضور الأئمة والواعظات بجميع المديريات الإقليمية بداية من اليوم السبت الموافق (24/ 2/ 2024م).

ويأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبرامج التثقيفية للأطفال والناشئة، وإيمانًا منها بأهمية بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية الجانب المعرفي والإيماني، ومساهمة منها في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالأطفال وحقهم في الوعي والتثقيف.

من ناحية اخري نشرت الوزارة أسماء الناجحين من المتقدمين لمسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين لخريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية)، والناجحات من المتقدمات للحصول على تصريح واعظة معتمدة بمديرية الفيوم 2023م، على النحو التالي: