شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار البيض فى معرض أهلا رمضان 2024 بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر
ويطرح المعرض، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، في أرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 2000م2، البيض الأبيض بسعر 145 جنيهًا، والبيض الأحمر بسعر 150 جنيهًا.
ويوفر المعرض السكر بـ27 جنيهًا، والأرز البلدي بسعر 35 جنيهًا، والأرز الهندي بسعر 30 جنيهًا، والدقيق 1 كجم بسعر 28 جنيهًا، والمكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه، واللحوم البقري الطازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا، والدواجن المجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.
وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، المعرض، مؤكدًا أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
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