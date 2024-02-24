شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار البيض فى معرض أهلا رمضان 2024 بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة، بما يضمه من 110 باكيات بيعية، كل أنواع السلع الأساسية والاستراتيجية والمستلزمات الرمضانية، من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات)، وذلك بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%.

ويطرح المعرض، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، في أرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 2000م2، البيض الأبيض بسعر 145 جنيهًا، والبيض الأحمر بسعر 150 جنيهًا.

ويوفر المعرض السكر بـ27 جنيهًا، والأرز البلدي بسعر 35 جنيهًا، والأرز الهندي بسعر 30 جنيهًا، والدقيق 1 كجم بسعر 28 جنيهًا، والمكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه، واللحوم البقري الطازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا، والدواجن المجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، المعرض، مؤكدًا أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.