شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

كما أكدت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.