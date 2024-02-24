شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية فى الجزائر للمشاركة بافتتاح جامع الجزائر الكبير وإلقاء كلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجَّه الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم إلى الجزائر للمشاركة في افتتاح جامع الجزائر الكبير، حيث سيُلقي الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح.

ويأتي افتتاح "جامع الجزائر الكبير" بحضور كبار الشخصيات الدينية من مختلف دول العالم، بالتزامن مع منتصف شهر شعبان المبارك، وهي مناسبة تحظى بتقدير في الجزائر.

وتتَّسع قاعة الصلاة في الجامع لـ 120 ألف مُصَلٍّ. بالإضافة إلى مدرسة "دار القرآن" العليا للعلوم الإسلامية متخصصة في الدكتوراه، التي فتحت أبوابها الشهر الماضي بـ82 مقعدًا في سنتها الأولى، ومركزًا ثقافيًّا إسلاميًّا وفندقًا، إضافة إلى 12 بناية ومكتبة تتسع لألفي طالب، وتشتمل على مليون كتاب، وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي، ومركز للبحث في تاريخ الجزائر، إضافة إلى موقف سيارات ومساحات خضراء ومرافق أخرى.