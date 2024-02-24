شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للأنفاق تكشف نسب تنفيذ محطة مترو حدائق الأشجار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، نسب تنفيذ الأعمال بمحطة مترو حدائق الأشجار، وهى ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، الجارى تنفيذه للربط بين مدينة 6 أكتوبر ومناطق القاهرة والجيزة.

ويبلغ طول هذه المرحلة (19 كم) وتشتمل على 17 محطة، ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.