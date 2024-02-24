شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. 10 مكاسب تحققها مصر من مشروع رأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها الرئيس السيسى يجرى مباحثات مع نظيره الإريترى.. والرئيسان يشددان على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة، وافتتاح 100 معرض رئيسى لـ"أهلا رمضان" بالمحافظات. واقرأ أيضا..

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