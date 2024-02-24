المواعيد المقترحة لتشغيل المترو خلال شهر رمضان.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - تغير وزارة النقل مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة خلال شهر رمضان، والذى اقترب قدومه، لتناسب الجمهور خلال الشهر الكريم، وفى النقاط التالية ينشر الخليج 365 المواعيد المقترحة خلال شهر رمضان والمقرر الإعلان عنها خلال أيام.

ينطلق أول قطار بالخطوط الثلاثة للمترو الساعة 5.15 صباحا، وآخر قطار بالخط الأول حلوان – المرج الجديدة، الساعة 12.15 .

آخر قطار بالخط الثانى للمترو شبرا الخيمة – المنيب الساعة 12.30 .

آخر قطار بالخط الثالث للمترو من محطة عدلى منصور الساعة 12.07، ومن محطة محور روض الفرج الساعة 12.38 .

وتعدل وزارة النقل مواعيد ساعات العمل حرصا على التوافق مع المناسبات المختلفة التى يحتفى بها الشعب المصرى ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحى القاهرة الكبرى.