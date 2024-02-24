وصل لـ 100 ألف جنيه.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن أسعار المتر في العلمين -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الرئيس السيسي على جهوده التي يبذلها من أجل التنمية، مردفًا: "الرئيس السيسي هيعمل تنمية في كل ربوع مصر، مدينة رأس الحكمة دي البداية، التنمية والاستثمار هيكون على طول الساحل حتى مدينة السلوم".

وكشف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، تفاصيل لقائه مع وزير الإسكان عاصم الجزار أمس على هامش مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، قائلًا: "الوزير قالي المتر في مدينة العلمين تجاوز 100 ألف جنيه بدلًا من 35 ألف جنيه، كل أشكال التنمية والمحاور عادت بالنفع على مصر، مين كان يصدق أن المتر يصل للسعر بعد ما كانت عبارة عن حقل ألغام".

وأضاف أن الإمارات لا ترمي أموالها في الماء، ومصر لا تبيع أرضها، موضحًا أن المشروع عبارة عن شراكة، ومصر لها 35% من إجمالي أرباح المشروع، مردفًا: "في ناس هتولع من الصفقة دي، مش على بعضهم، في ناي مراهنة أن مصر تقع أزاي صفقة زي تدخل لمصر 35 مليار دولار مرة واحدة".

وأوضح أن شركة أبو ظبي القابضة في المرتبة السادسة عربيا ضمن أكبر الصناديق السيادية، وبصافي أصول وصلت 160 مليار دولار.

ولفت أحمد موسى، إلى أن هشام مصطفى طلعت، من أبرز رجال الأعمال الذين سيساهمون في مشروع رأس الحكمة، والذي يُعد أكبر مطور عقاري، معقبًا: "محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أكتر شخص فرحان من الصفقة دي".