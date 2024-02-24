هل يستطيع الطفل أخذ أى تطعيم إضافى مهما كان سنه؟.. فاكسيرا تجيب

القاهرة - سامية سيد - قالت فاكسيرا إن الطفل يستطيع الحصول على أى تطعيمات فى أى سن خاصة التطعيمات الإضافية ما عدا تطعيم الروتا يتم الحصول عليه فى سن محدد فقط.

وأضافت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا أن فيروس الروتا المسبب للنزلات المعوية يصيب الكبار والصغار، متابعة أن أعراض الإصابة بالروتا شديدة عند الرضع لدرجة أن الطفل يمكن أن يتم حجزه فى المستشفى ويسبب الإصابات الخطيرة به الوفاة.

واستطردت: للوقاية من الروتا يمكن الحصول على التطعيم والذى يؤخذ بجرعتين أو ثلاثة حسب النوع عن طريق الفم للأطفال من سن ستة أسابيع، وآخر ميعاد لآخر جرعة يكون عند 8 أشهر.

وأوضحت أن التطعيم الخاص بفيروس الروتا يمكن الحصول عليه بالنسبة للأطفال طالما كانت درجة حرارته طبيعية ولا يعانى من انسداد معوى أو يعانى من مشاكل فى المناعة مثل أمراض المناعة الذاتية.