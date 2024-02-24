شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: افتتاح معارض أهلا رمضان فى المحافظات بتخفيضات من 15 لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تتوالى افتتاحات معارض "أهلا رمضان" بالقرى والمراكز ونعمل فى محافظات وصلت للمعرض الخامس تغطى كافة، وحاليا تم تغطية جميع محافظات الجمهورية بالمعارض بخصومات تصل من 15 إلى 30% على أسعار السلع.

وأضاف علاء عز خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أنه جارى إقامة عدد من الشوادر بالتكامل مع جهود الدولة، وسيكون لدينا 1200 ركن بالسلاسل التجارية وتقدم نفس السلع بالأسعار المخفضة.

تابع علاء عز، هناك 1300 فرع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين بخلاف جمعيتى ومنافذ أمان لوزارة الداخلية ووزارة الزراعة والتنمية المحلية، موضحا أننا قاربنا على الوصول لـ 100 معرض، وجميع السلع المرتبطة بالدولار ستشهد انخفاض كبير خلال الأيام المقبلة، وتوافر جميع السلع بأسعار مخفضة.