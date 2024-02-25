أمانة المصريين.. عامل نظافة يعيد 300 ألف جنيه عثر عليها لصاحبها بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - عثر المواطن عاشور عيد، عامل نظافة بمحافظة الإسكندرية، بأحد شوارع منطقة سموحة، على مبلغ مالى بجوار إحدى السيارات أثناء عمله اليومى، وعلى الفور قام بإبلاغ مشرف ومدير المنطقة.

وتم الانتقال فورا إليه، ومناظرة المبلغ الذى عثر عليه، وتبين أنه مبلغ مالى بالعملة الأجنبية يبلغ حوالى 300 ألف جنيه مصرى، ومن خلال البحث بالمنطقة، تم الوصول إلى صاحب المبلغ بعد التأكد منه على نوعية العملة وعددها، وتم تسليمه المبلغ.

وأكد أحمد شحاتة مسئول الإعلام بشركة النظافة، أن المواطن صاحب المبلغ المالى تقدم بالشكر للعامل الأمين، والذى يعد نموذجا يحتذى به.

ومن جانبه، أكد "شحاتة" أن إدارة الشركة، وجهت بتكريم العامل بشكل عاجل، حيث إنه يعد نموذجًا يحتذى به أمام العاملين