شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 نصائح طبية مهمة للاستعداد لشهر رمضان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدد من النصائح المهمة في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم بعد أيام من الآن.
وقالت وزارة الصحة والسكان : "استعد للشهر الفضيل باتباع 5 عادات صحية"، محددة تلك العادات في:
1- اقلع عن التدخين
2- قلل من شرب المنبهات كالشاي والقهوة
3- قلل من شرب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة
4- قلل من تناول الحلويات
5- اعتمد نظامًا صحياً غنياً بالخضروات والفواكه
يذكر أن العد التنازلي لشهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا 2024 ميلاديا، بدأ حيث تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024.
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