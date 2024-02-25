شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 نصائح طبية مهمة للاستعداد لشهر رمضان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدد من النصائح المهمة في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم بعد أيام من الآن.