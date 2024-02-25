شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وبريطانيا توجهان ضربات فى اليمن على أهداف عديدة للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن أمريكا وبريطانيا توجهان الآن ضربات في اليمن على أهداف عديدة للحوثيين.
كما أفادت القناة بأن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن الضربات أصابت 18 هدفا للحوثيين في ثمانية مواقع باليمن.
ما يجرى فى منطقة البحر الأحمر يتطلب جهدا مضاعفا من القوى العالمية لتهدئة الموقف المشتعل فى قطاع غزة بما سينعكس إيجابا على الموقف فى البحر الأحمر، وستتضرر مصالح كافة الأطراف حال استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
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