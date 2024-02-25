توصيل 103 آلاف وصلة مياه شرب بقرى حياة كريمة بسوهاج.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة سوهاج تقدما ملحوظا في أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخاصة في أعمال تنفيذ وصلات مياه الشرب داخل 181 قرية التي ضمتها المبادرة بنسبة تنفيذ وصلت 92% وسوف يتم الإنتهاء من كافة الوصلات عقب الإنتهاء من تنفيذ كافة الشبكات.

واليوم السابع يقدم للقارئ أهم ما جاء بالمبادرة من اعمال توصيل لوصلات مياه الشرب بالقرى والمدن المستهدفه تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 – أسم المبادرة مبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة.

2 – عدد القرى المستهدفة 181 قرية داخل7 مراكز.

3 – أسم المشروع وصلات مياه الشرب النقية .

4 – نسبة التنفيذ للوصلات بلغت 92% من اجمالى المستهدف.

5 - تم تنفيذ 14266 وصلة بمركز ومدينة طما.

6 – تم تنفيذ 26020 وصلة بمركز ومدينة المراغة.

7 – تم تنفيذ عدد 2223 وصلة بمركز ومدينة ساقلتة.

8 – تم تنفيذ عدد 24000 وصلة بمركز ومدينة المنشاة.

9 – تم تنفيذ عدد 13450 وصلة بمركز ومدينة جرجا.

10 –كما تم تنفيذ 8776 وصلة بمركز ومدينة دار السلام.

11 - تم تنفيذ 14285 وصلة بمركز ومدينة البلينا.