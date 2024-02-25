شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح تسجيل استمارة 1 سرى للمعلمين استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، تسجيل استمارة 1 سرى لجميع العاملين بالمدارس للترشح للعمل بلجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالى، طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر وقانون 155 لسنة 2007، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين ، وأعضاء التطوير التكنولوجي.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه حرصاً من الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الإعداد الجيد لجميع أعمال امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024، وتنفيذاً لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبدء الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، قد وافق الوزير على إتاحة الموقع الالكتروني للوزارة و الخاص بتسجيل استمارة 1 سرى لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية من اليوم الأحد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم ترشيح المعاونين ( الإداريين ) من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بما يلي:

- التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لمديريتكم بسرعة اخطار جميع المدارس الثانوية والاعدادية بموعد إتاحة الموقع الالكتروني الموضح بعاليه.

- التنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والاعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية طبقاً للفئات المشار إليها بعاليه.