شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 25/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:00 ص موعد صلاة الظهر 12:08 ص موعد صلاة العصر 24: 3 موعد صلاة المغرب 5:51 م موعد صلاة العشاء 7:08 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:05 ص موعد صلاة الظهر 12:13 موعد صلاة العصر 3:27 موعد صلاة المغرب 5:54 م موعد صلاة العشاء 7:13 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:56 موعد صلاة الظهر 12:04 م موعد صلاة العصر 3:19 م موعد صلاة المغرب 5:46 م موعد صلاة العشاء 7:04 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:48 وقت صلاة الظهر 11:56 موعد صلاة العصر 3:13 م وقت صلاة المغرب 5:41 م وقت صلاة العشاء 6:56 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:54 ص موعد صلاة الظهر 12:02 ص موعد صلاة العصر 21: 3 موعد صلاة المغرب 5:50 م موعد صلاة العشاء 7:03

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