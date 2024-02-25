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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 25/2/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:00  ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 24: 3

موعد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء  7:08

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:27

موعد صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:56

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد  صلاة العصر 3:19 م 

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 7:04  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:48

وقت صلاة الظهر 11:56 

موعد صلاة  العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 5:41 م

وقت صلاة العشاء 6:56 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:54  ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:03

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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